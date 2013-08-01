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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 17:34 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*中信证券    200       40       3   8/6招标      工商银行   AAA        8/7      8/8
                            农业银行等
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*中国供销集团  20       10      12   8/6簿记建档   平安银行   AAA        8/8      8/9
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*珠海九洲控股   5.9      2.9    12   8/7簿记建档   光大银行    AA-       8/8      8/9
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*浙江物产集团  13        5      12   8/8簿记建档   中国银行    AA+       8/12     8/13
                                                光大证券
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万达集团       18.5      5      12 8/1-8/2簿记建档  建设银行   AA-       8/5      8/6
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江苏建工集团    4.7      2.5    12   8/2簿记建档    交通银行   AA-       8/5      8/6
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天津中环电子   18        2      12   8/5簿记建档    渤海银行   AA        8/6      8/7
信息集团                                            建设银行
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太钢不锈      90       20      12   8/5簿记建档   工商银行    AAA       8/6      8/7
 
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浙江物产集团   14        5      12   8/6簿记建档    光大银行   AA+       8/7      8/8
                                                    平安银行
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天津旅游        6.5      3.5    12   8/6簿记建档    渤海银行   AA        8/7      8/8
控股集团
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新钢股份       30       15      12   8/6簿记建档    招商银行   AA        8/8      8/9
 
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电信科学       20.5     20.5    12   8/7簿记建档   华夏银行    AA+       8/8      8/9
技术研究院                                         北京银行
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江苏江南        3        3      12   8/7簿记建档   交通银行    A+        8/8      8/9
商贸集团    
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)                
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太原龙城       30       15      7   8/2簿记建档    兴业银行     AA+      8/5       8/6
发展投资
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华电能源       13       13      3   8/6簿记建档    兴业银行     AA+      8/7       8/8
                                          
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江苏华西集团   20       10      5   8/6簿记建档    中国银行     AA       8/8       8/9
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武钢集团      105       70      3   8/7簿记建档    建设银行     AAA      8/8       8/9
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唐山三友碱业    8        8      3   8/7簿记建档    交通银行     AA       8/9       8/12
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天津自来水     15        5      3     推迟发行     浙商银行     AA        --        --
集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 康熙泽)

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