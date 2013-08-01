《汇市简讯》英镑/美元关注英国制造业PMI以及英国央行决策

0632GMT

* 今日英国的主要事件风险是1100GMT将公布的英国央行决策

* 若英国央行立场温和，则可能损及英镑，英国央行上个月(7月4日)亦采取温和立场

* 英镑兑美元的买单挂在1.5150、1.5125/30和1.5100；亚洲盘低点为1.5155

* 昨日触及两周低位1.5125，此前美国公布第二季国内生产总值(GDP)优于预期

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表声明后，汇价触及高点1.5254