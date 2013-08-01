《汇市简讯》英镑/美元关注英国制造业PMI以及英国央行决策

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0632GMT
* 今日英国的主要事件风险是1100GMT将公布的英国央行决策
* 若英国央行立场温和，则可能损及英镑，英国央行上个月(7月4日)亦采取温和立场
* 英镑兑美元的买单挂在1.5150、1.5125/30和1.5100；亚洲盘低点为1.5155
* 昨日触及两周低位1.5125，此前美国公布第二季国内生产总值(GDP)优于预期
* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表声明后，汇价触及高点1.5254
* 英国7月制造业采购经理人指数(PMI)将于0828GMT公布，预估为52.8，6月为52.5。(完) (编译 王翔琼; 审校 李婷仪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选