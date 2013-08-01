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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 15:18 BJT

台湾债市：殖利率随美债走低，等待周五非农数据带动突破僵局

路透台北8月1日 - 台湾债市殖利率周四收低。因美联储仍将保持目前的购债进度，令台债殖利率随美债
走低。此外，虽然财政部将30年券102/9的定价利率截在2.50%，不过由于10年券102/6的筹码稳定度高令殖利
率无法随之上修，也有利于多方掌控盘势。
    
    交易员认为，台债受筹码因素影响，市场预期殖利率曲线上修的行情暂时落空。5、10、20、30年券殖利
率料将停留在1.10%、1.50%、2.20-2.30%以及2.50%附近整理。除非近日国际债市出现较大波动，否则要等到
月底新10年券102/10开始发行前交易，殖利率才有较大幅度向上修正的机会。   
    
    “10年券筹码蛮稳固的，持有者好像不在意20、30年券殖利率向上飘。”一位票券商交易员说。  
    
    另一大型公股银行交易员则认为，时序进入8月的标债空窗期，空方少了可供发挥的舞台。但疲弱的台湾
经济与宽松的资金，反而对多头较为有利。
    
    “殖利率有小幅向下的机会，不过再往下还是要出。”他说。   
      
    他们认为，明日102/2区间应该会在1.08-1.12%。
    
    美国公债价格周三逆转早盘的跌势上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明未暗示将在短期
内开始缩减购债规模。指标10年期公债 价格上扬6/32，收益率报2.586%，今日稍早收益率高见2.7
02%。   
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      2     102/7                     -0.50     0.6950   0.6950-0.6955       1.0
      5     102/2                     -2.60     1.0945   1.0845-1.1055      80.5
     10     102/6                     -1.50     1.4900   1.4820-1.4950       5.5
      
    交易商指出，债市接下来的关注重点，当然是放在美国周五将公布的非农就业数据。由于昨晚公布的ADP
就业数据显示，7月美国民间就业人数增加20万，以该数据通常被当做非农就业报告的参考来推估，就业岗位
将有机会朝增加20万个的方向迈进。
    
    “若真的增加20万个，美国10年公债殖利率将有机会突破2.70%。”一位证券商交易主管说。
    
    路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。美国7月失业率料
从7.6%降至7.5%，齐平4月触及的2008年12月以来最低水准。 
       
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4900
          5       102/2                       1.0945
          2       102/7                       0.6950
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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