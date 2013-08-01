台湾债市：殖利率随美债走低，等待周五非农数据带动突破僵局

路透台北8月1日 - 台湾债市殖利率周四收低。因美联储仍将保持目前的购债进度，令台债殖利率随美债 走低。此外，虽然财政部将30年券102/9的定价利率截在2.50%，不过由于10年券102/6的筹码稳定度高令殖利 率无法随之上修，也有利于多方掌控盘势。 交易员认为，台债受筹码因素影响，市场预期殖利率曲线上修的行情暂时落空。5、10、20、30年券殖利 率料将停留在1.10%、1.50%、2.20-2.30%以及2.50%附近整理。除非近日国际债市出现较大波动，否则要等到 月底新10年券102/10开始发行前交易，殖利率才有较大幅度向上修正的机会。 “10年券筹码蛮稳固的，持有者好像不在意20、30年券殖利率向上飘。”一位票券商交易员说。 另一大型公股银行交易员则认为，时序进入8月的标债空窗期，空方少了可供发挥的舞台。但疲弱的台湾 经济与宽松的资金，反而对多头较为有利。 “殖利率有小幅向下的机会，不过再往下还是要出。”他说。 他们认为，明日102/2区间应该会在1.08-1.12%。 美国公债价格周三逆转早盘的跌势上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明未暗示将在短期 内开始缩减购债规模。指标10年期公债 价格上扬6/32，收益率报2.586%，今日稍早收益率高见2.7 02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/7 -0.50 0.6950 0.6950-0.6955 1.0 5 102/2 -2.60 1.0945 1.0845-1.1055 80.5 10 102/6 -1.50 1.4900 1.4820-1.4950 5.5 交易商指出，债市接下来的关注重点，当然是放在美国周五将公布的非农就业数据。由于昨晚公布的ADP 就业数据显示，7月美国民间就业人数增加20万，以该数据通常被当做非农就业报告的参考来推估，就业岗位 将有机会朝增加20万个的方向迈进。 “若真的增加20万个，美国10年公债殖利率将有机会突破2.70%。”一位证券商交易主管说。 路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。美国7月失业率料 从7.6%降至7.5%，齐平4月触及的2008年12月以来最低水准。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4900 5 102/2 1.0945 2 102/7 0.6950 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)