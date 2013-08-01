中国股市：沪综指收升1.8%，受PMI数据初显曙光等利多因素提振

路透上海8月1日 - 中国股市沪综指周四收盘上涨1.8%，并录得三连阳。分析师指出，今日公布的官方PMI数据回升、央行继续逆回购投放资金以及近阶段国内可能政策微调的预期等利多因素，使得大盘反弹得以持续。不过大盘量价未能配合，显示市场谨慎气氛未消，未来仍以震荡走势为主。

沪综指 收报2,029.067点，涨35.268点，或1.77%。上海A股今日成交额为773亿元人民币，上日为593亿元。

“多个利好因素叠加，大盘继续反弹，”华泰证券分析师周林指出，“不过今日成交量还不够，说明市场仍在犹豫，不足以支撑大盘继续大幅反弹。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9。 不过汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国7月制造业PMI终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准。

知名投行中金公司首席经济学家彭文生在简评中指出，官方PMI的回升超越季节性，显示制造业环比增速有所回升。生产回升幅度超过需求类的指标，预期指标大幅回升，显示制造业回暖主要得益于政策微调带来的预期改善。

中国人民银行公开市场继周二重启逆回购后，周四继续进行340亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.50%，虽然高于前次(2月7日)3.45%的水平，但低于今日同期限回购的加权平均利率。据此计算，央行本周净投放1,360亿元人民币。