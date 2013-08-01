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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 15:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在云区顶部面临阻力

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* 美元/日圆向上测试100日移动均线98.52，下一阻力位为日线图云区顶部98.75

* 杠杆账户买进，与月初投资相关

* 55日移动均线切入位在99.24，转换线切入位为99.32，基准线切入位在99.53，21日移动均线切入位为99.55

* 中国良好的采购经理人指数(PMI)协助日股日经指数回升至14,000点上方，进而支撑美元/日圆。

* 美国ADP民间就业数据表现不俗，暗示非农就业报告可能利好，也将影响汇价。(完)

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