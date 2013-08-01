《汇市简讯》美元/日圆在云区顶部面临阻力

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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* 美元/日圆向上测试100日移动均线98.52，下一阻力位为日线图云区顶部98.75
* 杠杆账户买进，与月初投资相关
* 55日移动均线切入位在99.24，转换线切入位为99.32，基准线切入位在99.53，21日移动均线切入位为99.55
* 中国良好的采购经理人指数(PMI)协助日股日经指数回升至14,000点上方，进而支撑美元/日圆。
* 美国ADP民间就业数据表现不俗，暗示非农就业报告可能利好，也将影响汇价。(完)
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