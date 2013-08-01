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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 15:39 BJT

全球金市：金价小跌，因美国数据亮丽且美元走强

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1319.46 -3.03 -0.23 -21.20

现货银 19.64 -0.16 -0.81 -35.14

现货铂金 1434.24 0.24 +0.02 -6.56

现货钯金 727.22 1.22 +0.17 5.09

COMEX期金 1318.70 6.30 +0.48 -21.31 152

COMEX期银 19.62 -0.01 -0.07 -35.28 5685

汇率

欧元/美元 1.3253

美元/日圆 98.69

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李婷仪 审校 张若琪)

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