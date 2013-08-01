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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 15:26 BJT

韩国债市：公债价格持稳，投资者等待本周稍晚的美国数据

路透首尔8月1日 - 韩国公债周四在国内市场持稳，在本周稍晚美国就业数据出炉前，投资者选择离场观望。

指标10年期公债收益率(殖利率) 和9月三年期公债期货 均平收，持平于周三收盘水准。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.52 105.52

10年期公债收益率 3.49% 3.49%

五年期公债收益率 3.20% 3.20%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)

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