韩国债市：公债价格持稳，投资者等待本周稍晚的美国数据

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透首尔8月1日 - 韩国公债周四在国内市场持稳，在本周稍晚美国就业数据出炉前，投资者选择离场观望。
指标10年期公债收益率(殖利率) 和9月三年期公债期货 均平收，持平于周三收盘水准。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货* 105.52 105.52
10年期公债收益率 3.49% 3.49%
五年期公债收益率 3.20% 3.20%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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