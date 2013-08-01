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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超618亿韩元，连续第九日买超

路透首尔8月1日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超618亿韩元，连续九个交易日买超，期间累计买超11,527亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月 1日 61.8 -8.4 -53.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

7月30日 98.5 237.5 -314.9

7月29日 80.5 -136.6 52.9

7月26日 210.0 -111.4 -96.9

7月25日 158.3 73.4 -78.6

7月24日 188.8 17.8 -202.3

7月23日 320.8 30.4 -332.2

7月22日 22.0 143.9 -151.6

7月19日 -109.5 70.0 24.2

7月18日 -109.3 -3.8 115.2

7月17日 133.9 230.1 -357.2

7月16日 30.4 -103.2 69.4

7月15日 111.8 -39.2 -62.8

7月12日 143.0 -149.9 5.7

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本月以来 61.8 -8.4 -53.5

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今年以来 -9,149.6 9,126.8 577.7

---------------------------------------------(完)

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