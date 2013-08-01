亚洲橡胶：东京期胶上涨2.3%，但涨势受获利了结盘抑制

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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美联储周三表示美国经济继续改善但仍需要支持，且并未暗示计划在9月的下次会议上缩减购债刺激计划的规模。
在亚洲其他地区制造业均显疲弱之际，中国却成为一个罕见的亮点，其7月官方采购经理人指数(PMI)强于预期，缓和了一些人对中国经济状况的担忧。
交易员称，TOCOM期胶价格可能进一步上扬，测试下一道阻力位250日圆，因在收于240日圆重要支撑位上方后，技术面呈现改善。
上海期货交易所交投最活跃的1月期胶合约 上涨400元人民币，收报每吨18,110元(3,000美元)。
新加坡商品交易所近月9月合约 最新报每公斤224.0美分，涨1.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/郑茵 审校 石冠兰/李婷仪)
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