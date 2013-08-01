亚洲橡胶：东京期胶上涨2.3%，但涨势受获利了结盘抑制

美联储周三表示美国经济继续改善但仍需要支持，且并未暗示计划在9月的下次会议上缩减购债刺激计划的规模。

在亚洲其他地区制造业均显疲弱之际，中国却成为一个罕见的亮点，其7月官方采购经理人指数(PMI)强于预期，缓和了一些人对中国经济状况的担忧。

交易员称，TOCOM期胶价格可能进一步上扬，测试下一道阻力位250日圆，因在收于240日圆重要支撑位上方后，技术面呈现改善。

上海期货交易所交投最活跃的1月期胶合约 上涨400元人民币，收报每吨18,110元(3,000美元)。

新加坡商品交易所近月9月合约 最新报每公斤224.0美分，涨1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/郑茵 审校 石冠兰/李婷仪)