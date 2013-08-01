路透基点：重庆市轨道交通集团35亿元人民币融资案有四家银行寻求加入

路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，四家银行正寻求加入重庆市轨道交通(集团)有限公司25年期融资案，规模最高为35亿元人民币(5.71亿美元)。先前的报导称此案规模为35.6亿元人民币。

这四家银行分别是中国农业银行、中国建设银行、国家开发银行和中国民生银行。

此案由中国银行重庆分行牵头，旨在支持重庆地铁六号线会展中心支线的建设。

该项贷款案远在2011年11月即在市场浮现，利率为中国人行基准利率的100%。

重庆轨道交通今年早些时候敲定一笔79亿元人民币25年期定期贷款，为轻轨六号线第二期建设提供资金支持。国开行重庆分行为牵头行，中国银行、重庆银行和中国建设银行为一般参贷行。

一如此前报导，这笔79亿元人民币的贷款利率为人行基准利率的100%，在四年的宽限期之后，每半年不等额分期偿还。

借款方去年8月得到一笔76亿元人民币25年定期贷款，以支持六号线第一期建设。该案同样是由国开行牵头，利率也相同。