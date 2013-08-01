金属期市：伦铜触及近一周高位，受美联储声明和中国PMI数据支撑

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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0712GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6934.00 54.00 +0.78 -12.55
上海期铜 50020 1110 +2.27 -13.28
COMEX期铜 3.13 0.02 +0.50 --
LME期铝 1805.75 1.75 +0.10 -12.81
上海期铝 14265 75 +0.53 -7.04
LME期锌 1849.25 6.25 +0.34 -10.38
上海期锌 14530 -1015 -6.53 -6.53
LME期镍 13849.00 -26.00 -0.19 -19.27
LME期铅 2095.00 25.00 +1.21 -10.47
上海期铅 13960.00 100.00 +0.72 -8.46
LME期锡 20360.00 10.00 +0.05 -12.99
LME/上海套利价差^ -511
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 艾茂林)
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