《Russell专栏》中国淘汰金属过剩产能的战役，才刚刚拉开序幕

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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**趋势成形**
将中国当局治理污染、提高能源效率、抑制过度投资等做法综合来看，可以说已经在形成一个明确的趋势。
这个趋势就是中国将限制工业金属产能的整体扩张速度，同时也将要生产成本稳定拉低。
这对中国以外的铝、铜及钢铁生产商具有重大影响。
市场往往很晚才会体认到，政府政策能够也确实影响大宗商品的供需，因为这些决策通常花费长时间产生效果。
印度抑制黄金进口的种种努力，就是很好的例证。
当印度政府去年首次调高黄金进口税时，外界大多认为这不足以抑制印度这个全球最大黄金进口国的买兴。
但市场当时没看出的是印度政府决心压低经常帐赤字；印度2012/13财年的经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.8%。
由于黄金占印度总进口金额的11%，仅次于原油，印度政府不断推出措施，抑制黄金进口。
今年印度已两度调高黄金进口税，目前达到8%，最近一次是在5月调高两个百分点，当时黄金进口量创下162吨纪录高位。
但6月黄金进口量大幅下滑至大约32吨，而根据行业消息人士表示，7月进口量在45-50吨。
调高税率，加上政府规定所有进口黄金必须有五分之一作为珠宝出口，这些措施显然已经重创了印度买家的胃口。
重点在于，市场之前并未真的相信印度政府是认真要抑制黄金进口，一直到印度政府不断以行动证明，市场才真的了解。
万一印度黄金进口重拾动能，我预期印度政府将持续推出措施，直到获得所期望的结果。
同样的过程或许正在中国上演，中国政府可能会持续祭出措施，直到达成目标，即使是要花上数年的时间。(完) (译文审校 隋芬)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业