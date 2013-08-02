《Russell专栏》中国淘汰金属过剩产能的战役，才刚刚拉开序幕

**趋势成形**

将中国当局治理污染、提高能源效率、抑制过度投资等做法综合来看，可以说已经在形成一个明确的趋势。

这个趋势就是中国将限制工业金属产能的整体扩张速度，同时也将要生产成本稳定拉低。

这对中国以外的铝、铜及钢铁生产商具有重大影响。

市场往往很晚才会体认到，政府政策能够也确实影响大宗商品的供需，因为这些决策通常花费长时间产生效果。

印度抑制黄金进口的种种努力，就是很好的例证。

当印度政府去年首次调高黄金进口税时，外界大多认为这不足以抑制印度这个全球最大黄金进口国的买兴。

但市场当时没看出的是印度政府决心压低经常帐赤字；印度2012/13财年的经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的4.8%。

由于黄金占印度总进口金额的11%，仅次于原油，印度政府不断推出措施，抑制黄金进口。

今年印度已两度调高黄金进口税，目前达到8%，最近一次是在5月调高两个百分点，当时黄金进口量创下162吨纪录高位。

但6月黄金进口量大幅下滑至大约32吨，而根据行业消息人士表示，7月进口量在45-50吨。

调高税率，加上政府规定所有进口黄金必须有五分之一作为珠宝出口，这些措施显然已经重创了印度买家的胃口。

重点在于，市场之前并未真的相信印度政府是认真要抑制黄金进口，一直到印度政府不断以行动证明，市场才真的了解。

万一印度黄金进口重拾动能，我预期印度政府将持续推出措施，直到获得所期望的结果。