英国央行：宣布维持利率及量化宽松规模不变，未发布声明

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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英国财政大臣欧思邦要求卡尼和其他央行决策者下周三向其汇报在英国引入所谓的前瞻性指导的优点。下周三英国央行亦会发布季度经济报告。
周四英国央行货币政策委员会(MPC)与一个月前卡尼主持的首次会议不同，没有发布政策声明。
央行最新的讨论内容，以及九位委员对利率投票情况，定于8月14日公布。
在英国央行7月3-4日的上次会议上，MPC九比零通过不支持扩大资产购买规模，此前两位支持扩大规模的委员也暂停呼吁更多量化宽松。
当前英国央行转向将指引作为将英国经济带回健康状态的新方法。
周四一项调查显示，第三季伊始英国制造业成长步伐加速至两年多来最快，料将扶助增强经济复苏势头。
(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。