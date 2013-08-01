美国数据：企业7月计划裁员数量小幅下降--Challenger

路透纽约8月1日 - 周四公布的报告显示，美国企业7月计划裁员数量温和下降，不过保健和国防产业出现大幅裁员。

Challenger, Gray & Christmas的报告称，美国企业7月宣布计划裁掉37,701个工作岗位，较6月的39,372个下降4.2%。

但7月计划裁员数量较上年同期上升了2.3%。2013年迄今，雇主宣布裁减296,633个岗位，较上年同期的319,946个下降。

根据这样的速度，2013年岗位削减数量可能低于2012年全年的523,362个，创下1997年以来新低。

该报告公布时间位于周五的非农就业数据之前，预计后者显示7月就业岗位料增加18.4万个，足以将失业率压低至7.5%。(完)