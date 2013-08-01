美国数据：7月PMI终值显示制造业增速为四个月来最高--Markit

路透纽约8月1日 - 周四公布的行业调查显示，美国7月制造业增速为四个月来最快，产出和新订单均有增长，企业增加招聘。

Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)7月终值升至53.7，高于初值53.2，6月为51.9。指数高于50代表景气扩张。

产出成长速度也达到四个月高位，从6月53.5升至54.8，国内外新客户订单也上升。

这帮助支撑就业温和反弹，雇佣分项指数升至53.0，此前在6月下滑至49.9，为三年半最弱。

“尽管如此，制造业成长速度仍然弱于年初，”Markit首席经济分析师Chris Williamson指出。“特别是，就业增长速度之疲弱令人失望。”

他补充所，新出口订单上升可能是对此前两个月下滑的补偿。(完)