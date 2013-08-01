东南亚股市：多数上涨，通胀偏高打压印尼股市

新加坡股市 小涨0.5%，菲律宾股市 上升0.3%，这两地股市继7月大涨逾2%后继续上行，在区域股市中表现优异。

马来西亚股市 升0.4%，逆转上日因惠誉调降该国评级展望而引发下跌1.3%的颓势。泰国股市 亦逆转周三0.9%的跌势，上涨0.8%。

今年迄今，泰国指标股指在东南亚诸股市中表现相对落后，今年初以来累计仅上升约3%，部分是受经济展望疲弱及政治不确定性打压。

“泰国6月经济数据显示多数部门放缓，特别是国内消费和出口。我们认为多数部门增长放缓绝对会影响到泰国上市公司第三季的获利，”马来亚银行-金英证券在报告中称。

但今日东南亚股市交投相对偏淡。美联储未给出立即收缩购债计划的暗示，市场鲜有刺激交投的因素。

大型股交投最为活络，包括新加坡星展集团控股 、马来西亚的Tenaga Nasional 、菲律宾BDO Unibank 和泰国Shin Corporation 。(完)