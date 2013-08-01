更新版 1-港股业绩：和记黄埔中期基础溢利胜预期并增派息，欧洲业务亮眼

* 和黄基础溢利升24%胜预期

* 欧洲业务表现亮丽

* 李嘉诚：料下半年继续增长

* 长实业绩明显倒退，受累物业销售收益减

* 长实将继续多元化投资 (新增细节和背景)

路透香港8月1日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周四宣布，上半年的基础溢利按年上升24%，优于市场预期，集团于欧洲的3G电讯、公用事业及保健与美容产品业务有较大增长，显示其全球化策略有助分散风险。

和黄表示，除集团合资企业Vodafone Hutchison Australia（VHA）与港口及相关服务部门外，所有其他主要营运部门均录得经常性盈利升幅。

主席李嘉诚在业绩报告中称，今年上半年经济不明朗因素持续对集团经营所在之若干市场与地区构成影响，但集团于52个国家之核心业务仍继续展示韧力，并取得经常性溢利增长。

“不明朗因素在下半年仍将构成挑战，惟主要经济已有渐趋稳定与逐步复苏之迹象。”他说，“若各集团主要市场无重大不利发展，预期集团于下半年将继续增长。”

截至6月底止，和黄未计重估物业及出售投资所得的基础溢利为120.1亿港元，路透综合四名分析师平均预测为109亿港元；去年同期经重列后为97.1亿港元。

和黄建议派中期息每股0.6港元，去年同期为0.55港元。这为集团自2011年以来再次增派中期股息。

和黄母公司长江实业 同日宣布，中期净利按年倒退13%，而长实在摊占和黄业绩和投资物业重估前的溢利按年更跌30%，至72.18亿港元，因物业销售收益减少所致。

长和系今年中期业绩罕有地不召开记者会，市场猜测这或与和黄正寻求出售在香港市占率第二大的百佳超级市场事件敏感有关。

集团于4月份的股东周年大会后亦一改过往做法，管理层在会后不回答记者提问，当时和黄正受到旗下香港国际货柜码头工潮影响。

**欧洲盈利贡献最大**

早年已将触爪伸至全球的和黄，欧洲市场为盈利贡献最大的市场，以EBITDA（除息、税、折旧及摊销前溢利）计，于上半年占到35%，当中22%来自英国。其次为加拿大（主要来自赫斯基能源 ），占18%；亚洲、澳洲及其他占16%，香港和中国内地分别占15%和13%；其余3%则来自财务及投资的贡献。

投行瑞信稍早在报告中称，虽然在美国利率可能上升以及中国经济增长放慢的忧虑下，但和黄过去数月的股价表现仍优于大市，相信集团的全球化策略开始取得回报，并相信和黄未来会继续在欧洲电讯市场扮演整合的角色。

在六大业务板块中，基建、能源和电讯共占EBITDA的六成；地产及酒店、零售和港口等则分别占12-13%。

和黄表示，尽管欧洲市场状况持续疲弱，集团之欧洲业务持续增长，其中英国与西 欧，以及公用事业、流动电讯、大众化市场之保健及美容产品及港口占甚大比重，EBITDA与EBIT（除息、税前溢利）分别较去年同期增长20%与16%。

**长实：续多元化投资**

另一方面，和黄母公司长实上半年的业绩明显倒退，摊占和记黄埔集团业绩前之溢利减少三成。长实指出，监于香港的物业项目落成时间，预料有较多香港物业项目于今年底或明年才入账，故上半年的物业销售成绩较去年同期为低。

“香港楼市发展将继续取决于外围经济及本地房屋政策方向，集团将配合市况及房策发展在本港推展地产业务。”长实主席李嘉诚在业绩声明中称。

香港政府去年底以来先后推出买家印花税、加强版额外印花税，以及全面上调物业从价印花税，三重“辣招”下令到住宅市场交投“冰封”。此外，一手住宅销售条例于今年4月底正式实施，一手物业销售也遭拖慢。

李嘉诚表示，长实将持续开拓香港及香港以外物业市场，以平衡收益来源。

近年长实除透过旗下和黄、长江基建 、电能实业 等投资海外基建项目外，本身亦开始参与相关投资，包括英国Northumbrian Water Group Limited 及Wales & West Utilities Limited，并于6月宣布联手长建、电能和李嘉诚基金会出资9.5亿欧元收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。

长实预期，这项交易将于今年8/9月完成，这有助集团业务组合多元化，及即时提供经常性现金流。

“集团将以多元化发展模式，继续把握新业务领域的收购机遇。”长实称。

长实日前并与旗下房地产信托基金--置富产业信托 签署谅解备忘录，以58.5亿港元向后者出售香港新界天水围嘉湖银座购物商场物业。

李嘉诚在声明中称，长实将会致力巩固现有业务发展，同时放眼全球投资机遇，积极寻求各地具潜力并提供稳健回报之优质项目，于香港及海外继续投资。

公布业绩前，和黄微幅收高0.17%，报87.7港元；长实则升2.39%，报111.6港元。（完）

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