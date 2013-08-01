更新版 1-中国汇市：人民币高开低收，午盘现明显购汇或因月初银行调整头寸

* 人民币即期高开低走，午盘有明显购汇 * 盘中曾接近一个月来高位 * 月初银行调整头寸或产生部分购汇需求 * 短期内可能继续窄幅振荡盘整 (新增评论并更新收盘报价) 路透北京8月1日 - 人民币兑美元即期 周四高开低收，午盘出现明显购汇需 求。交易人士猜测，按外管局20号文要求，银行需于每月头10个工作日，按上月存贷比情况 来调整综合头寸，部分银行可能因此产生购汇需求，同时带动一些客盘买入美元。 由于各家银行贷存比存在差异，也有银行选择释放综合头寸，这可能使人民币汇率在短 期内继续陷于6.13元上下的窄幅波动。由于此前结汇偏强，交易员普遍认为近期出现一波人 民币小幅上扬行情的概率正在增强。今日公布的中国7月PMI指数则对汇市影响有限。 上海一外资行交易员认为，20号文的效果是把每个月分成两个交易时段，分界点是月初 第十个工作日前后。前面十天银行调整头寸的影响会更加明显，而之后时间则更多取决于客 盘供需。 “个人觉得，从6、7月份境内美元存款总量减少来看，其实总体看银行买美元的可能性 为大。”他说。 上海一股份制行交易员于早盘时段称，最近市场力量引导人民币的走势基本脱离中间价 以及外盘美元的走势，美元卖盘明显增多，可能的原因是月初结汇力量浮现，以及银行在存 贷比考核之后，部分大行为降低持有美元的损失加快释出美元的步伐。 对于今日甫公布的中国PMI指数，上海一外资行交易员指出，虽然官方PMI略超预期，但 汇丰中国PMI表现不佳，中国经济增长仍有隐忧，但汇市对中国PMI的反应并不明显。 中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查 中值的49.9，上月为50.1。而汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅为47.7，为去 年8月以来最低水准。 东京汇市美元兑一篮子主要货币周四在六周低点附近弱势徘徊，此前美国联邦储备理事 会(美联储/FED)并未透露是否准备在9月会议缩减刺激措施的新线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1305 6.1289 -0.03% 中间价 6.1778 6.1788 0.02% 成交额 133亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 51 6.1257 6.1308 2013年来即期升贬值幅度 1.63% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,166 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日 1年期NDF 6.2955/85 6.2930 CNH即期 6.1304/11 6.1309 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/曾祥进)