背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
路透香港8月8日 - 根据汤森路透IFR资料，香港点心债本周仍无较具规模的企业发行点心债；自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.8 工银(亚洲) 4.00 3.34 1 *2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.00 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.30 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.00 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.00 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。