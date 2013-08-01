台湾央行：共发行3,959.3亿台币存单，存单发行余额未增减

路透台北8月1日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,959.3亿台币存单，若相较存单到期金额3,959.3亿，存单发行余额并未增减。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,909.3

91天期 0.93 40.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行1,585亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,136.35亿台币。