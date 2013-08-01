台湾央行：共发行3,959.3亿台币存单，存单发行余额未增减

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透台北8月1日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,959.3亿台币存单，若相较存单到期金额3,959.3亿，存单发行余额并未增减。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,909.3
91天期 0.93 40.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行1,585亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,136.35亿台币。
拆款中心资料 显示，经修正后周三超额准备为532亿台币，累计超额准备为1,694亿，加计前期1%的超额准备为2,747亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。