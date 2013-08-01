台湾汇市：台币兑美元连四日收跌续创逾三周新低，量缩观望

* 实质交投区间几与上日相同，量缩观望

* 海外NDF美元/台币表现强劲

* 明日主交易区料落在29.950-30.000

路透台北8月1日 - 台币兑美元 周四收盘微跌0.5分续创逾三周新低，也是连续第四天收贬。不过全天台币实质交投区间跟上日几近重叠，市场在明日美国公布非农数据前观望，今日交易量明显萎缩。而亚洲尾盘国际美元似有转强讯号，也吸引部分外资及寿险进场买汇。

汇银人士指出，由于美国非农数据公布已是本地时间盘后，在重要数据公布前夕，明日台币市场料延续今日的清淡基调，仅有零星的部位调整及实质需求带动盘面，静待非农公布后于下周才会令市场交投热度回温。

〞量能没有增大，价格就不会变动，...现在就等非农出来。〞一本地银行交易员称。

亚洲盘后美元指数 一度走升至82以上，稍后回落，整体仍于区间偏强。相较现汇市场较为安静，海外投资人押注美元多头的气氛则有增无减，令海外无本金交割远期外汇(NDF)市场三个月内的短天期NDF全数转为溢价。

指标美元/台币一个月期换汇点溢价扩大，尾盘报价 来到30.030/30.040左右，上日收在30.010附近。

台北外汇中心台币兑美元收盘价30.125再创逾三周新低，前低为7月8日收报30.342。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.950-29.985，上日则在29.950-29.990。央行尾盘作价令台币收低的力道持续强劲，今日与干预前最后一笔报价差距约为1.4角。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超27.19亿台币，结束此前连八日买超。

新兴亚洲货币方面周四多数上涨，因中国制造业数据好于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)未暗示是否将在9月会议上开始削减购债。

本周全球重要经济事件包括：今日稍晚英国宣布利率决定、欧洲央行举行委员会议并宣布利率决定、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；周五美联储官员发表谈话、美国非农就业岗位。

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环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.125 30.120 29.940-30.129 30.120 5.06 8.84

元太外汇经纪公司 30.115 30.100 29.956-30.115 30.100 2.86 3.68

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准