中国债市：利率互换大幅回落，央行逆回购连续操作稳固市场信心

路透上海8月1日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四大幅回落，幅度约8-10bp。公开市场连续的逆回购操作，央行稳定市场预期的信号更加明确，带动银行间回购利率下行。交易员表示，IRS走势受流动性预期向好影响，曲线整体下行幅度较为明显，但目前仍难判断市场情绪发生根本性逆转。

“IRS大幅下行 ，曲线整体下移大概8-10bp左右吧，今天1年期品种最低下到3.89%,稳稳地下行，突破了3.90%。”上海一银行交易员表示，主要还是央行连续的逆回购操作令市场信心逐步稳固。

中国央行公开市场周四继续进行逆回购操作，支撑银行间资金市场机构信心，融出资金意愿增强，致主要回购利率加权利率 均有下行，其中七天期品种以约40个基点(bp)跌幅居前。

上述交易员并指出，但目前判断市场信心已经根本性好转，还为时尚早，多数机构仍在观望，央行是否会继续进行常态化逆回购操作。

“即使不断逆回购，市场还是将信将疑的，否则今天下得更厉害。”他称。

为维稳资金面预期，中国央行本周在公开市场时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元人民币。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

他们并表示，通过逆回购注入流动性，亦是为了补充6月以来外汇占款负增长所带来的基础货币投放减少；此外，在政府经济稳增长基调进一步明朗之后，央行此举也是防止利率波动对经济增长带来损伤。预计未来货币政策料有望再现“似紧实松”。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 4.1050/4.2075 3.8925/3.9700 3.9113/3.9950 3.9900/4.0750 4.0090/4.2750

周三 4.1630/4.2730 3.9450/4.0200 3.9663/4.0475 4.0150/4.0975 4.0150/4.2970

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变化 -0.0580/-0.0655 -0.0525/-0.0500 -0.0550/-0.0525 -0.0250/-0.0225 -0.0060/-0.0220

注: 以上数据均为按季度计算报价。