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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 16:47 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超19.50亿台币

路透台北8月2日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       74.50       60.00      +14.50
     票券业        5.00           0       +5.00
     证券业        6.00       25.50      -19.50
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