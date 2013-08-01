路透基点：上海弘辉房地产6亿元人民币贷款案已签订合约--RLPC

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，上海弘辉房地产开发公司周一签署了6亿元人民币(9,800亿美元)五年定期贷款案。
牵头行第一商业银行上海分行负责3亿元人民币。土地银行和合作金库各负责1亿元人民币。华南银行和彰化银行各负责6,700万元人民币和3,300万元人民币。
贷款昨天已经发放。
一如此前报导，贷款以弘辉房地产的资产作为担保，利率为中国人民银行基准利率的102.5%。在两年的宽限期过后，每半年还款一次。
贷款用于再融资。
借款人是香港Eisa控股有限公司的全资子公司，而且是台湾笔记本电脑供应商Clevo及Clevo大陆IT商场品牌百脑汇的关联公司。(完) (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
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