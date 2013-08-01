中国债市：现券持续走暖，逆回购持续开展强化央行稳定市场预期

路透北京8月1日 - 中国银行间债市周四现券持续走暖。市场人士指出，虽然7月官方PMI逆季节小幅回升，但调结构的进程中经济难有强势；倒是逆回购持续开展，强化了央行稳定市场资金的预期，现券收益率下探连连。

“利率债（收益率）有下行，最直接的因素就是央行逆回购。”北京一国有大行资深交易员称，“之前大家首先是预期下半年的资金面较上半年紧，资金利率高，另外就是预期央行会按兵不动；但最近逆回购出来后，预期都变了。”

他进一步表示，经济调结构的进程中，市场已普遍接受了一种经济不好也不差的情况，除非有超预期的情形出现。短期来看，随着基准回购利率的下探，交易机会仍存；但从中期看，新资金均衡水平将决定现券走暖的幅度。

中国近期出台的一系列“稳增长”举措成功稳住市场预期，带动7月官方制造业PMI逆季节小幅回升。未来政府预计将继续坚持调结构方向，只是投资仍会发挥托稳经济的关键作用，在政策微调支持下宏观经济料保持缓中趋稳，硬着陆风险降低。

为维稳资金面预期，中国央行本周在公开市场时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元人民币。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

剩余期限约2.5年的固息国债130004券最新收益率 为3.50%，上日尾盘为3.54%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5450 4.5875

上日 3.7292 4.9922

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8427/3.7755 国债参考率报价 3.5036/3.4327 金融债参考率报价 4.1044/4.0436(完)

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