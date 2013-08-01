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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 17:57 BJT

更新版-新兴汇市：印度卢比领跌亚洲新兴货币，印尼卢比触及四年低点

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 日圆                        98.66        97.91         -0.76       -12.03     86.79
 坡元                        1.2710       1.2710        -0.00       -3.86      1.2219
 台币                        30.125       30.120        -0.02       -3.28      29.136
 韩元                        1122.37      1123.50       +0.10       -4.61      1070.60
 泰铢                        31.27        31.30         +0.10       -2.11      30.61
 菲律宾披索                  43.59        43.42         -0.39       -5.83      41.05
 印尼卢比                    10275.00     10270.00      -0.05       -6.28      9630.00
 印度卢比                    60.37        60.40         +0.05       -8.91      54.99
 马币                        3.2410       3.2440        +0.09       -5.65      3.0580
 人民币                      6.1302       6.1289        -0.02       +1.63      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 田建华/洪曦; 审校 王兴亚/艾茂林)

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