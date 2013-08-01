路透调查：马币空仓触及四年半高位，亚洲货币人气更加悲观

* 马币空仓为2009年1月以来最大

* 作空印尼卢比的仓位为2008年11月以来最高

* 坡元和泰铢空仓增加一倍多

* 人民币多仓小幅减少

路透新加坡8月1日 - 周四公布的路透调查显示，在过去两周期间，马币空仓规模触及四年半高位，印尼卢比卢空仓创下五年高点，多数新兴亚洲货币受中国经济放缓担忧和美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减刺激计划前景的拖累。

根据路透对12名分析师的调查，马币空仓 升至2009年1月以来最高位，债市资金流出带动马币本周触及三年低点。

印尼卢比 的人气为2008年11月以来最悲观，由于通胀增速快于预期且贸易逆差扩大，卢比在今日稍早触及四年低点。

坡元 和泰铢 的空仓两周内均增加一倍多，周三两者均降至约三周来的最低位，因中长期投资大户抛盘。

印度卢比 的悲观人气几乎未变。卢比接近纪录低点，因外界对央行支撑本币的能力表示怀疑。

中国人民币 多仓也减少。

7月多数新兴亚洲货币下跌，因投资者持续担心美联储可能削减每月850亿美元的购债计划。中国经济放缓令区域货币面临的压力加剧。

路透调查目的在于评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况，包括：人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 如下(美元兑每种货币的仓位情况)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

8月 1日 -0.38 -0.42 0.50 1.55 0.24 0.99 1.24 0.36 0.50

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

7月 4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35