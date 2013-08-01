更新版 1-中国货币市场：公开市场连续逆回购支撑信心，融出资金意愿增加利率走低

(新增最新报价)

路透北京8月1日 - 中国央行公开市场周四继续进行逆回购操作，支撑银行间资金市场机构信心，融出资金意愿增强，致主要回购利率加权利率 均有下行，其中七天期品种以逾40个基点(bp)跌幅居前。

交易员并称，随着质押式回购价格趋于正常，此前被压制转战到线下(同业存放)的资金业务明显减少，市场秩序有所恢复。

华北一银行交易员表示，在央行明确继续进行逆回购稳定流动性后，机构出资意愿增加。“现在是出钱的主动来问了，央行的态度还是挺重要的。”

中国人民银行公开市场今日进行了340亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.50%，虽然高于前次(2月7日)3.45%的水平，但低于今日同期限回购的加权平均利率。

另一银行交易员则指出，随着质押式回购利率成交趋于真实，原来受价格压制转向线下的资金业务不断减少，资金市场秩序渐恢复正常。

在中国央行连番安抚后，6月银行间市场“钱荒”的影响正逐渐散去，回购利率走势也已恢复平静。不过本月稍早，平静背后仍暗流涌动。因质押式回购利率在“调控”下上涨乏力，价格失真开始令更多资金交易转向线下(即同业存放)。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,366.69亿元人民币，较上日的6,300.27亿元减少近15%；其中14天期品种成交92.02亿元，较上日的296.24亿元大跌。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.5450 3.7292 -18.42 4,379.71 七天 4.5875 4.9922 -40.47 840.55 14天 5.3493 5.4364 -8.71 92.02 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.8700 1.2300 +157.00 2,095.59 七天 3.1750 3.5600 -94.50 207.54 14天 3.5500 3.8000 -20.00 22.84 回购定盘利率 其中:隔夜 3.6000 3.8000 -20.00 七天 4.5600 4.9800 -42.00 14天 5.4300 5.5000 -7.00 Shibor 其中:隔夜 3.5490 3.6990 -15.00 七天 4.5450 4.9710 -42.60 三个月 4.6635 4.6645 -0.10(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽)