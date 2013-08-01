CNH市场动态：即期汇价小升，但做多意愿不强抑制升幅

路透香港8月1日 - 香港离岸人民币 周四小升，受中国数据向好以及境内人民币升值激励。此外，美联储会后声明温和，亦令稍早买美元的意愿消退。不过市场仍不预期人民币会大幅走升，做多人民币的意愿不强。

银行人士指出，离岸人民币缺乏明确走向，令市场投机盘多退场观望，市况变得极为平淡，全日主要波动区间仅2、30点子。预料短期交投仍不脱6.1250-6.1500区间。

“FOMC声明激励了市场，风险胃纳又提高了，从股市走势可以看出。”一外资行交易员说，＂但人民升值的预期已经灭弱，没有人想积极的卖出美元。＂

另一外资投行则指出，境外银行为了符合美元头寸管理，必须在境内买美元/人民币，同时在离岸放空美元/CNH以避险，令离岸美元/CNH卖压较重。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.1310，上日尾盘在6.1323，盘中区间在6.1288-61330。

无本金交割远期外汇(NDF) ，美元/人民币一年期品种 报6.2955/6.2985，上交易日在6.2930。

境内人民币兑美元即期 周四高开低收，午盘出现明显购汇需求。交易人士猜测，按外管局20号文要求，银行需于每月头10个工作日，按上月存贷比情况来调整综合头寸，部分银行可能因此产生购汇需求，同时带动一些客盘买入美元。

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅为47.7，为去年8月以来最低水准。

美银美林发布报告指出，7月官方PMI对市场气氛较为正面，预料下半年经济成长可在7.5%以上。在货币政策方面，央行将采取审慎立场，不至于出现流动性紧张，但也不会见明显放松。美银美林并认为官方PMI与汇丰PMI两个数字表现荣枯不同，是因为汇丰调查在7月中进行，当时市场仍笼罩在6月钱荒后的不确定情绪，而官方是在稍晚进行，当时总理李克强已表明经济底线，有助于厘清市场疑虑。

此外，该投行表示，汇丰调查样本里小型出口商的占比较高，官方PMI则是更多在大型企业上,由于目前出口仅占中国国内生产总值(GDP)约10%，该投行建议可把关注更多放在官方PMI上。(完)

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