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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 18:36 BJT

更新版-东南亚股市：受中国正面数据提振整体上扬，印尼股市因高通胀缩减涨幅

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                  最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 汤森路透东南亚指                   425.28      2.25     +0.53     +0.28    424.10
 数                                                                       
 新加坡                            3243.29     21.36     +0.66     +2.41   3167.08
 马来西亚                          1777.82      5.20     +0.29     +5.26   1688.95
 泰国                              1437.51     14.37     +1.01     +3.27   1391.93
 印尼                              4624.34     13.96     +0.30     +7.13   4316.69
 菲律宾                            6661.44     22.32     +0.34    +14.60   5812.73
 越南                               492.43      0.58     +0.12    +19.02    413.73
 (完)

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