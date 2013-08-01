更新版-东南亚股市：受中国正面数据提振整体上扬，印尼股市因高通胀缩减涨幅

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 425.28 2.25 +0.53 +0.28 424.10 数 新加坡 3243.29 21.36 +0.66 +2.41 3167.08 马来西亚 1777.82 5.20 +0.29 +5.26 1688.95 泰国 1437.51 14.37 +1.01 +3.27 1391.93 印尼 4624.34 13.96 +0.30 +7.13 4316.69 菲律宾 6661.44 22.32 +0.34 +14.60 5812.73 越南 492.43 0.58 +0.12 +19.02 413.73 (完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选