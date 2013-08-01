中国经济：商务部称正在研究搞活流通、促进消费的具体措施

路透北京8月1日 - 中国商务部部长高虎城在接受新华社采访时称，正会同有关部门研究出台进一步搞活流通、促进消费的具体措施，且将会进一步落实贸易便利化的措施。

新华社周四报导援引高虎城称，这些措施包括研究如何通过贷款贴息、专项补贴、土地出让等支持加快发展农产品批发市场、农产品冷链物流设施、大型物流配送中心等具有公益性质的流通设施。鼓励有条件的地方对信用消费进行贴息支持，充分发挥消费金融公司的作用，带动家电、家居、汽车等耐用品消费。

他并表示，今年上半年，居民消费增速逐月加快。而且乡村消费快于城镇消费，商品消费增长快于餐饮消费，网络消费增长快于实体店消费，非耐用消费品消费快于耐用消费品消费。

而稍早中国工业和信息化部新闻发言人朱宏任也表示，工信部正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，文件将会尽快出台。

中国经济步入下行通道，且迟迟不见企稳迹象。目前，主流观点是要改变过去投资拉动的格局，努力将消费发展成为三驾马车的主力。国家统计局数据显示，今年上半年，中国国内生产总值（GDP）同比增长7.6%，增速较去年同期回落0.2个百分点。

“尽管接下来几个月面临的困难和压力仍然不小，但我们有信心完成全年外贸发展目标，保持国内消费稳定增长。”高虎城称，预计利用外资规模有望略高于去年，非金融类对外直接投资将继续快速增长。

商务部此前公布，今年上半年全国实际使用外资(FDI)累计为619.84亿美元，同比增长4.9%。同时，上半年中国累计实现非金融类对外直接投资456亿美元，同比增长29%。而中国6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。

7月24日国务院常务会议研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施。对此，高虎城表示，商务部将整顿进出口环节经营性收费，减少行政事业性收费，暂免出口商品法定检验费用，为企业减负；在条件成熟的地区分步推广“一次申报、一次查验、一次放行”，提高外贸企业的通关效率；加大对中小企业融资的支持力度，如增加担保等金融服务，对中小企业的融资提供便利；金融机构扩大对出口产品和设备保险的覆盖面，发展短期出口信用保险业务。