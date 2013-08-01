版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 07:58 BJT

路透基点：桑德国际将为1-1.5亿美元五年期贷款组织实地考察--RLPC

路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，在香港和新加坡上市的废水处理企业--桑德国际为一笔1-1.5亿美元五年期贷款，将在北京组织一场实地考察。

此案由远东国际商业银行牵头，借款方将分期进行偿还，附第三年年底卖出选择权。

消息人士称，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，综合收益在350个基点左右。

贷款在1.5年宽限期过后，将分八次、每半年一次进行等额偿还，平均年限为3.25年。

资金用于一般企业用途。

桑德国际2012年营收26.5亿元人民币(4.32亿美元)，较上年增加15.7%。净利增加3.3%至4.275亿元人民币。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐