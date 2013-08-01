路透基点：桑德国际将为1-1.5亿美元五年期贷款组织实地考察--RLPC

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，在香港和新加坡上市的废水处理企业--桑德国际为一笔1-1.5亿美元五年期贷款，将在北京组织一场实地考察。
此案由远东国际商业银行牵头，借款方将分期进行偿还，附第三年年底卖出选择权。
消息人士称，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，综合收益在350个基点左右。
贷款在1.5年宽限期过后，将分八次、每半年一次进行等额偿还，平均年限为3.25年。
资金用于一般企业用途。
桑德国际2012年营收26.5亿元人民币(4.32亿美元)，较上年增加15.7%。净利增加3.3%至4.275亿元人民币。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
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