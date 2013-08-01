国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差转为贴水

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透新加坡8月1日 - 亚洲燃料油现货价差周四转为贴水，因供应即将增多且本地区需求疲弱。
亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水2.75美元，较上日结算价跌逾5美元。即期跨月价差扩大至每吨负5.875美元，上日收报负3.875美元。
380-cst燃料油燃料油现货价差为每吨贴水3美元，较周三收盘下跌1.08美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
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