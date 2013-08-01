美股业绩：宝洁第四季核心EPS下降4%，公司重组初见成效

路透8月1日 - 全球最大的日用品生产商宝洁(宝硷,P&G) 周四宣布，季度获利降幅小于预期，全年利润增幅应至少与去年相当，表明该公司在执行长A.G. Lafley重新掌权后正不断取得改善。

公司周四公布，季度净利下降将近50%，但核心每股盈余(EPS)仅下降4%。

宝洁股价在盘初交易中上涨1.8%至82.17美元。

宝洁预计从7月开始的2014会计年度核心EPS料上升5-7%，其中包括汇率因素料带来6个百分点的拖累。去年核心EPS上升5%。

宝洁在会计年度第四季的获利为18.8亿美元，合EPS为0.64美元，上年同期分别为36.3亿美元和1.24美元。

核心EPS从0.82美元降至0.79，优于公司预测的0.69-0.77美元和汤森路透I/B/E/S调查中分析师预估的0.77美元。

季度营收增长2.2%至206.6亿美元，高于分析师平均预估205.5亿美元。

Lafley在5月23日回到公司取代Bob McDonald，当时距离6月30日公司财年结束只剩下几周时间。

在他的领导下，宝洁重组了业务部门。Lafley称，希望这些改变能够加速公司的全球扩张。(完)