表格：美国7月27日当周初请失业金人数降至2008年1月19日当周以来最低

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透8月1日 - 美国劳工部周四公布，
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.5万人
* 美国一周初请失业金人数为32.6万人(预估为34.5万人)
* 美国一周续请失业金人数为295.1万人(预估为299.4万人)
* 美国7月27日当周初请失业金人数降至2008年1月19日当周以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
07/27/13 326,000 341,250 N/A N/A
07/20/13 345,000-R 345,750-R 2,951,000 2.3
07/13/13 336,000 346,500 3,003,000-R 2.3
07/06/13 358,000 351,250 3,123,000-R 2.4
06/29/13 344,000 345,750 3,027,000 2.3
06/22/13 348,000 346,250 2,953,000 2.3
06/15/13 355,000 348,500 2,987,000 2.3
06/08/13 336,000 345,750 2,966,000 2.3(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。