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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 20:41 BJT

表格：美国7月27日当周初请失业金人数降至2008年1月19日当周以来最低

路透8月1日 - 美国劳工部周四公布，

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.5万人

* 美国一周初请失业金人数为32.6万人(预估为34.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为295.1万人(预估为299.4万人)

* 美国7月27日当周初请失业金人数降至2008年1月19日当周以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

07/27/13 326,000 341,250 N/A N/A

07/20/13 345,000-R 345,750-R 2,951,000 2.3

07/13/13 336,000 346,500 3,003,000-R 2.3

07/06/13 358,000 351,250 3,123,000-R 2.4

06/29/13 344,000 345,750 3,027,000 2.3

06/22/13 348,000 346,250 2,953,000 2.3

06/15/13 355,000 348,500 2,987,000 2.3

06/08/13 336,000 345,750 2,966,000 2.3(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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