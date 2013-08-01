表格：美国7月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透华盛顿8月1日 - 国农业部(USDA)周四公布7月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 596.9 0.0 596.9 601.8 0.0 12,892.6 8,917.9
大麦 -8.0 0.0 -8.0 1.0 0.0 52.2 135.4
玉米 133.9 1,091.2 1,225.1 143.4 1,093.2 18,818.7 39,313.0
高粱 19.8 78.3 98.1 19.8 78.3 1,602.7 984.1
大豆 78.5 1,030.9 1,109.4 78.9 1,030.9 37,089.8 38,483.9
豆粕 11.1 320.3 331.4 126.9 320.3 9,719.9 8,177.1
豆油 11.3 0.2 11.5 12.0 0.2 911.6 554.1
皮马棉 -1.3 6.3 5.0 0.0 6.3 866.3 649.4
陆地棉 33.6 43.7 77.3 37.0 93.1 12,760.2 12,043.9
稻米 23.3 43.5 66.8 27.5 43.5 3,638.7 3,361.2(完)
CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN
CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN
CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN
ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN
ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN
橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN
上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH
日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID
新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY
泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG
(编译 郑茵 审校 田建华)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。