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市场报道 | 2013年 8月 1日 星期四 22:17 BJT

美国各类经济指标总览--2013/8/1

美国劳工部周四公布，美国7月27日当周初请失业金人数为32.6万人(预估为34.5万人)，为2008年1月19日当周
以来最低，四周均值为34.5万人。 
 
    
    美国商务部周四公布，美国6月建筑支出回落0.6%，至8,839亿美元，预估为增长0.4%。5月经修正后为增长
1.3%，前值为增长0.5%。 
    
    美国供应管理协会(ISM)周四公布，7月制造业指数为55.4，为2011年6月来最高，预估为52.0；6月为50.9
。美国ISM-7月制造业就业分项指数为2012年6月来最高。美国ISM-7月制造业新订单分项指数为2011年4月来最
高。 
    
                                       当前值                       前次值  
 失业率(%)                                7.6  (5月)                   7.5  (4月)
 非农业就业岗位(万)                  增加17.5  (5月)              增加14.9  (4月修正值)
 平均时薪(%)                             持平  (5月)                   0.2  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.5  (6月)                  +0.1  (5月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.2  (6月)                  +0.2  (5月)
 实质所得(%)                             -0.1  (6月)                  -0.1  (5月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  -0.7  (4月)                  -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  +0.1  (4月)                  +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.7  (第二季初值            +1.1  (第一季终值)
                                               )                            
 GDP平减指数(%)                          +0.7  (第二季初值            +1.7  (第一季终值)
                                               )                            
 零售销售(%)                             +0.4  (6月)                  +0.5  (5月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差450.3  (5月)             逆差401.5  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第二季)               +0.5  (第一季修正值)
 工业生产(%)                             +0.3  (6月)                  持平  (5月修正值)
 产能利用率(%)                           77.8  (6月)                  77.7  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    32.6  (7月27日当             34.5  (7月20日当周修正值)
                                               周)                          
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,390  (5月)             盈余1,129  (4月)
 领先指标(%)                             持平  (6月)                  +0.2  (5月修正值)
 个人所得(%)                             +0.5  (5月)                  +0.1  (4月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.1  (5月)                  -0.3  (4月)
                                                                            
 消费者信贷(亿美元)                   增加196  (5月)               增加109  (4月修正值)
 企业库存(%)                             +0.1  (5月)                  +0.2  (4月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.6  (6月)                  +1.3  (5月修正值)
 消费者信心                              80.3  (7月)                  82.1  (6月修正值)
 房屋开工(万户)                          83.6  (6月)                  92.8  (5月修正值)
 建筑许可(万户)                          91.8  (6月修正值)            98.5  (5月修正值)
 成屋销售(万户)                           508  (6月)                   514  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                          49.7  (6月)                  45.9  (5月修正值)
 工厂订单(%)                             +2.1  (5月)                  +1.3  (4月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +4.2  (6月)                  +5.2  (5月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                52.2  (6月)                  53.7  (5月)
 供应管理协会制造业指数                  55.4  (7月)                  50.9  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.5  (5月)                  -0.1  (4月修正值)
 进口物价(%)                             -0.2  (6月)                  -0.7  (5月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (6月)                  -0.5  (5月修正值)
 单位劳工成本(%)                         -4.3  (第一季修正           +11.8  (第四季修正值)
                                               值)                          
 非农业生产率(%)                         +0.5  (第一季修正            -1.7  (第四季修正值)
                                               值)                          
 经常账(亿美元)                   赤字1,104.2  (第四季)        赤字1,124.5  (第三季修正值)

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