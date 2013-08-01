美国基金：7月31日当周货币市场基金减少96.6亿美元--ICI

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透8月1日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至7月31日当周，美国货币市场共同基金总资产减少96.6亿美元，至2.612万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加9.9亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少87.3亿美元，免税基金减少19.2亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少15.4亿美元至9,189.3亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少81.1亿美元至1.693万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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