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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             73.68      +4.71      +6.83    4306869
 搜狐                             64.17      +1.70      +2.72    1207883
 网易                             64.07      +0.36      +0.57     734574
 百度                            134.93      +2.62      +1.98    4084483
 亚信科技                         11.65      +0.00      +0.00     189072
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.25      +0.27      +1.59    2528969
 联电                              2.19      -0.01      -0.45      94807
 日月光                            4.07      +0.06      +1.50     120876
 硅品精密                          5.62      -0.08      -1.40     727589
 和信超媒体                        1.07      -0.02      -1.83     116878
 友达                              3.76      +0.12      +3.30     249302
 中华电信                         31.98      -0.09      -0.28      36986
 台湾国际航电                     39.94      -0.14      -0.35    1478757
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.68      +0.76      +1.44     118659
 中国联通                         14.78      +0.15      +1.03     160276
 中国电信                         50.78      +1.19      +2.40      38143
 中芯国际                          3.75      +0.09      +2.46      87009
 电讯盈科                          4.64      +0.05      +1.09        493

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