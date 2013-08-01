《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 73.68 +4.71 +6.83 4306869 搜狐 64.17 +1.70 +2.72 1207883 网易 64.07 +0.36 +0.57 734574 百度 134.93 +2.62 +1.98 4084483 亚信科技 11.65 +0.00 +0.00 189072 台湾 台湾积体电路 17.25 +0.27 +1.59 2528969 联电 2.19 -0.01 -0.45 94807 日月光 4.07 +0.06 +1.50 120876 硅品精密 5.62 -0.08 -1.40 727589 和信超媒体 1.07 -0.02 -1.83 116878 友达 3.76 +0.12 +3.30 249302 中华电信 31.98 -0.09 -0.28 36986 台湾国际航电 39.94 -0.14 -0.35 1478757 香港 中国移动 53.68 +0.76 +1.44 118659 中国联通 14.78 +0.15 +1.03 160276 中国电信 50.78 +1.19 +2.40 38143 中芯国际 3.75 +0.09 +2.46 87009 电讯盈科 4.64 +0.05 +1.09 493