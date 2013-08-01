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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 


   7月29日当周      

 8月2日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第二季         +0.6%       +0.3%
                               (较上年同期)                            +1.6%       +1.6%
 
    8月5日当周
    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       7月            --        持平
 0130      澳洲零售销售(较前月)                            6月            --       +0.1%
              (较前季)                                  第二季            --       +2.2%
   
 8月6日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     7月            --       +3.0%
           澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                    --       -1.9%
 0130      澳洲房价指数                                 第二季            --       +0.1%
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  6月            --     顺差6.7
              整体进口(较前月)                                            --       +2.0%
              整体出口(较前月)                                            --       +4.0%
 0430      澳洲央行利率决定                                8月            --       2.75%
 2245      新西兰HLFS失业率                             第二季          6.3%        6.2%
           新西兰HLFS就业增长(较前季)                                  +0.3%       +1.7%
           新西兰HLFS就业参与率                                        67.9%       67.8%
  
 8月7日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                            6月            --       +1.8%
    
 8月8日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                          7月            --    增加1.03
              全职就业人口变化(万人)                                      --    减少0.44
              就业参与率                                                  --       65.3%
              失业率                                                      --        5.7%
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    7月         +0.2%       +1.1%
           新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                            +7.2%       +5.1%
    
  8月9日(五)
  无重要经济数据或事件公布。  (完)

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