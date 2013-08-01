澳新经济指标预测--8月2日-8月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 -- 持平 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.1% (较前季) 第二季 -- +2.2% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -- +3.0% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -1.9% 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +0.1% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 顺差6.7 整体进口(较前月) -- +2.0% 整体出口(较前月) -- +4.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.75% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.3% 6.2% 新西兰HLFS就业增长(较前季) +0.3% +1.7% 新西兰HLFS就业参与率 67.9% 67.8% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 6月 -- +1.8% 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 -- 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.2% +5.1% 8月9日(五) 无重要经济数据或事件公布。 (完)