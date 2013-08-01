日韩经济指标预测--8月2日-8月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 8月2日(五) 暂无重要经济数据。 8月5日当周 8月4日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,264.4 8月5日(一) 暂无重要经济数据。 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -- +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 44.3 (完)