南非汇市：兰特兑美元下跌，逼近重要关口10

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡8月1日 - 南非兰特兑美元周四跌逾1.4%，逼近重要心理关口位10。美国公布的数据体现经济保持力道，提振美元上涨。
在欧洲央行表示利率将维持低位后，美元兑欧元也上扬。
兰特兑美元 午后尾段跌至9.9970，为7月12日以来最低位。
1631GMT时，兰特小幅反弹，回到9.980.
交易商称，如果周五美国公布的非农就业数据意外优于市场预期，很可能引发急剧抛压，兰特有可能进一步走疲。
但有交易商指出，兰特似乎被大幅超卖，汇价有可能反弹。
南非政府公债未受本币汇价走软影响，交易商在美国公布非农就业报告前保持谨慎。
2026年到期的南非公债 收益率小涨0.5个基点，至8.175%。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。