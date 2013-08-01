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债券 | 2013年 8月 2日 星期五 07:10 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，逼近重要关口10

路透约翰内斯堡8月1日 - 南非兰特兑美元周四跌逾1.4%，逼近重要心理关口位10。美国公布的数据体现经济保持力道，提振美元上涨。

在欧洲央行表示利率将维持低位后，美元兑欧元也上扬。

兰特兑美元 午后尾段跌至9.9970，为7月12日以来最低位。

1631GMT时，兰特小幅反弹，回到9.980.

交易商称，如果周五美国公布的非农就业数据意外优于市场预期，很可能引发急剧抛压，兰特有可能进一步走疲。

但有交易商指出，兰特似乎被大幅超卖，汇价有可能反弹。

南非政府公债未受本币汇价走软影响，交易商在美国公布非农就业报告前保持谨慎。

2026年到期的南非公债 收益率小涨0.5个基点，至8.175%。(完)

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