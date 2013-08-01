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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--8月2日-8月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     

    
    7月29日当周
    
 8月2日-8月9日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                          7月       +0.4%         +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                      +4.2%         +3.7%
           
 8月2日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                       7月       +0.4%         +0.3%
                                                                                
                           (较上年同期)                                  +3.1%         +1.9%
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                       7月        52.5          51.9
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                             7月        51.5          51.0
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                    6月        持平         -0.3%
                               (较上年同期)                              +0.3%         -0.1%
 
    8月5日当周
    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0743      意大利Markit/ADACI服务业PMI                          7月        47.0          45.8
                                                                                 
 0748      法国Markit服务业PMI                                  7月        48.3          48.3
                                                                                 
           法国Markit综合PMI                                                 --          48.8
                                                                                 
 0753      德国Markit服务业PMI                                  7月        52.5          52.5
                                                                                 
 0758      欧元区Markit服务业PMI                                7月        49.6          49.6
                                                                                 
           欧元区Markit综合PMI                                             50.5          50.4
                                                                                 
 0828      英国Markit/CIPS服务业PMI                             7月          --          56.9
 0830      欧元区Sentix投资者信心指数                           8月       负9.5        负12.6
 0900      欧元区零售销售(较前月)                               6月       -0.5%         +1.0%
                    (较上年同期)                                          -1.3%         -0.1%
                                                                                 
 2301      英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)          7月          --         +1.4%
     
 8月6日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800      意大利工业生产(较前月)                               6月        0.4%         +0.1%
           意大利经工作日调整工业生产(较上年同期)                         -3.2%         -4.2%
 0830      英国工业生产(较前月)                                 6月          --          持平
                  (较上年同期)                                               --         -2.3%
           英国制造业产出(较前月)                               6月          --         -0.8%
                  (较上年同期)                                               --         -2.9%
 0900      意大利国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季初       -0.3%         -0.6%
                                                                 值              
                           (较上年同期)                                   -2.1%         -2.4%
 1000      德国工业订单                                         6月       +0.9%         -1.3%
     
 8月7日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士消费者信心指数                                第三季         正3           负5
                                                                                
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                 6月          --        逆差60
                进口(亿欧元)                                                --           421
                出口(亿欧元)                                                --           361
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                      7月       -0.5%         +0.1%
                           (较上年同期)                                  -0.1%         -0.1%
 1000     德国工业生产(较前月)                                 6月       +0.5%         -1.0%
                                                                                
     
 8月8日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士未经季节调整失业率                               7月        2.9%          2.9%
                                                                                
               经季节调整失业率                                           3.2%          3.2%
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                           6月       +0.9%         -2.4%
             经季节调整进口(较前月)                                      +0.8%         +1.7%
          经季节调整贸易收支(亿欧元)                                   顺差151       顺差141
    
 8月9日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国预算收支(亿欧元)                                 6月          --       赤字726
                                                                                
 0645     法国工业生产(较前月)                                 6月       +0.2%         -0.4%
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                         6月          --       顺差8.9
                 全球贸易收支(亿欧元)                                       --     顺差38.95
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                    7月        持平          持平
                                                                                
                            (较上年同期)                                 +1.1%         +1.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             -1.8%         -1.8%
                              (较上年同期)                               +1.2%         +1.2%
 (完)

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