欧洲经济指标预测--8月2日-8月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 8月2日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +4.2% +3.7% 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +3.1% +1.9% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 51.9 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 51.5 51.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.3% -0.1% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 47.0 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 7月 48.3 48.3 法国Markit综合PMI -- 48.8 0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.5 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 49.6 49.6 欧元区Markit综合PMI 50.5 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 56.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负9.5 负12.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.5% +1.0% (较上年同期) -1.3% -0.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.4% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 0.4% +0.1% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -3.2% -4.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.3% 英国制造业产出(较前月) 6月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.9% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 -0.3% -0.6% 值 (较上年同期) -2.1% -2.4% 1000 德国工业订单 6月 +0.9% -1.3% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 正3 负5 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 421 出口(亿欧元) -- 361 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.5% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 德国工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.0% 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 7月 2.9% 2.9% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 +0.9% -2.4% 经季节调整进口(较前月) +0.8% +1.7% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差151 顺差141 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字726 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.4% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差8.9 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.95 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) +1.1% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) +1.2% +1.2% (完)