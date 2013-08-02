修正-《美债周五展望》公债价格重挫，市场为美国非农就业报告强劲做准备

(更正：正文第一段应为“周四”，而非“周二”)

* 强劲的就业和制造业数据扶助推高公债收益率逼近两年高位

* 交易商为周五美国就业报告可能强劲作准备

* 美联储料势将缩减购债

* 美国公债三个月表现为近10年最差

路透纽约8月1日 - 美国公债价格周四下滑，指标公债收益率升至近两年高位，因美国公布的就业和制造业数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前，而不是推迟缩减购债的观点。

报告显示，上周美国初请失业金人数降至五年半最低，制造业活动增至两年高位，提振投资人对周五早上发布的7月非农就业报告可能强劲的预期。

分析师表示，如果非农就业岗位增幅达到20万水准，会令美联储可以在9月17-18日会议上开始缩减每月850亿美元的购债计划。

“市场仍聚焦美联储缩减购债的题材，”道明证券利率和汇市研究部门全球主管Eric Green表示，“市场消化7月非农就业岗位增加20万，甚至可能还要更多一些。”

路透访查的分析师预计，7月美国非农就业岗位增加18.4万，低于6月的19.5万，失业率可能从6月7.6%降至7.5%。

自春季以来，美国就业增长一直保持这个水准，尽管第二季经济扩张只有1.7%。

在公开市场，指标10年期公债 价格大跌1-1/32，收益率报2.714%，较周三尾盘升近12个基点。该收益率较7月初受强于预期的6月就业报告带动所创的近两年高位仅低约4个基点。

30年期公债 下滑1-29/32，收益率报3.769%，较周三升12.3个基点。 30年期公债收益率一度攀升至2.793%，这是上个月创下的23个月高点。

较长期公债收益率今日升幅将为7月5日来最大，当日美国公布6月就业报告。

美股标普500指数 今日升穿1,700点，为历来首次。

周三美联储发布货币政策声明后，市场对美联储减少刺激措施的担忧一度缓解，但今日对下半年经济成长加速的希望令这种情况告终。

美联储的政策声明缺乏缩减购债时机的细节，并强调通胀持于低位的风险。交易商一度认为这意味着美联储可能不会很快缩减购债，导致周三尾盘美国公债价格大涨。

鉴于近期经济成长的迹象以及缩减刺激措施的讨论，美联储不太可能对缩减购债退缩。Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示，“箭在弦上了”。

**公债跌势**

根据巴克莱编撰的总回报指数，美国公债7月连跌第三个月，下滑0.11%，跌幅较5月和6月要小。

但在5-7月，巴克莱美国公债指数下挫了2.9%，为2004年4-6月来最大。

根据巴克莱的综合债券指数，更广泛的美国债市表现较好，在7月的回报为0.14%，但今年迄今仍跌2.31%。

下周，美国公债市场可能面临卖压，因政府计划标售720亿美元附息公债，这是其8月季度再融资计划的一部分。分析师表示，如果7月就业报告令人失望，投资人可能重燃对公债供应的兴趣。(完)

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