《香港报摘》--经济日报8月2日

* 要闻版头条:

--近日因出售百佳而惹“撤资”猜测，和黄 副主席李泽钜昨首次开腔间接回应。他在中期业绩分析员会议表示，长和系投资以项目的风险及回报作首要考虑，而非地域位置。 和黄董事总经理霍建宁在席上亦有进一步解读，“百佳”试下贴价钱牌，我们可能卖亦可能不卖，视乎最后价钱。

* 其他: --本港楼市交投转淡，市场关注会否影响长实 下半年销售，公司董事总经理李泽钜向分析员表示，不担心地产低潮，更指现时为合适时机，让长实趁低吸纳土地储备。

--东亚银行 再度交出优于市场预期的业绩，上半年纯利按年增13%至33.76亿港元；中期息维持0.43元水平，该行指为满足新资本规定及保留资金作扩展，料全年派息亦会与去年持平。

--受惠净利息收入和贷款增长，星展香港区中期纯利再创新高，按年升31%至29.6亿港元，净息差扩阔15点子至1.58厘。

--内地经济放缓，不明朗因素大增，瑞信董事总经理兼亚洲区首席经济分析员陶冬坦言，中国经历的信贷危机为他入行18年以来当地最大的风险，影子银行随时是拖垮经济的炸弹。 惟他仍对内地楼市乐观，料未来1年楼市看升，料蔓延二三綫城市。

--新股佳明 今午截止公开认购，有市场消息表示，孖展认购达9亿港元，相当于公开发售超购逾80倍。消息续指，国际配售超购7倍。(完)