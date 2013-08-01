《中国报摘》--中国证券报8月2日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理吴利军称，各市场主体要进一步提高对投资者保护工作的认识，从法律法规、制度设计、监管执法等各个层面，将投资者保护和维权工作落到实处。

* 其他:

--记者从权威渠道获悉，有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策。分析人士称，这将是中欧就光伏贸易争端达成谅解后，光伏行业即将迎来的又一利好。

--证监会主席肖钢撰文称，资本市场监管需要将“主营业务”从审核审批向监管执法转型，将“运营重心”从事前把关向事中、事后监管转移。 --银监会副主席阎庆民表示，银监会将改进小微企业金融服务，确保今年继续实现“两个不低于”目标。积极发展小型金融机构，进一步丰富小微企业金融服务的机构种类。

--国家发改委表示，下半年将加强价格监测预警和形势分析，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。以完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系，建立健全阶梯价格制度，利用价格杠杆充分调动市场主体节约资源、保护环境的积极性。

--保险业人士透露，寿险费率市场化改革方案已经获批，预计将很快落地。相关改革将分步实施，传统人身险将率先实现自主定价。

--停牌近一个月的新湖中宝 发布非公开发行预案，本次发行股份拟定增募资约55亿元人民币，用于上海普陀区和闸北区两处旧城改造项目。(完)