中国个股：新湖中宝拟定增筹资55亿元，媒体称房企再融资未全面解冻

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透上海8月2日 - 中国房地产开发商新湖中宝 周五披露其定向增发预案，拟募集至多55亿元人民币投向棚户区改造项目。在经历三年的房企再融资冻结后，新湖中宝的再融资预案引起市场遐想，不过有国内媒体引述权威渠道消息称，房企再融资目前并不会全面开闸。
新湖中宝公告显示，公司拟以不低于3.07元/股的价格非公开发行不超过17.91亿股，融资总额不超过55亿元，用于位于上海的两个棚户区改造项目--上海新湖·青蓝国际以及上海新湖明珠城三期三标段、四标段。两者投入募集额分别为30亿元和25亿元。
上海证券报周五报导称，作为三年来首个直接用于房地产开发项目的再融资预案，新湖中宝再融资预案“窗口”意味似乎更加浓重。不过报导引述接近监管层权威人士的话称，市场不应对新湖中宝再融资过分解读，房企再融资只是以个案形式定向支持保障性安居工程等。 报导引述知情人士介绍，新湖中宝之所以能够如此快速地披露再融资预案，且是停牌房企中，少数的直接用于房地产项目开发的定增预案，与其大力支持地方保障性安居工程有关。而这一轮房企再融资窗口，一个重要审核标准，正是是否用于保障性住房开发。 今年4月国务院发布相关意见，提出要加大各类棚户区改造力度；同期住建部下发《关于做好2013年城镇保障性安居工程工作的通知》，提出力争到“十二五”期末，基本完成集中成片棚户区改造。6月底国务院常务会议研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议决定，今后五年再改造各类棚户区1,000万户，同步建设配套市政设施、公共服务设施。
2010年以来，为响应房地产宏观调控政策基调，数十家房企重大资产重组或再融资方案被终止实施。上证报报导引述一位房地产上市公司人士称,“以前，上市公司向相关部门咨询再融资可能性时，得到的回复是，预案连报都别报，根本不会批。但是最近一段时间，监管层口径发生变化，称可以申报。”
7月以来，从金丰投资 停牌开始，陆续有宋都股份 、迪马股份 、新湖中宝、荣丰控股 及中弘股份 等多家房企因筹划重大事项停牌。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业