《香港报摘》--信报8月2日

* 要闻版头条:

--受基建、能源以及欧洲3G电讯业务带动，和黄 交出较市场预期好的中期业绩。期内纯利为123.98亿港元，按年升23%，每股盈利2.91港元，并继2011年后再次增加中期派息，由0.55港元增加9%至0.6港元。 * 其他: --长和系今年有别于对上两次的主席报告书，主席李嘉诚对欧美经济前景看法明显转趋乐观，认为欧洲经济将趋向安定，美国的状况也继续改善，他预期短期内加息机会不大。

--受累于物业销售收入减少，长实 上半年撇除和黄及投资物业收益后，核心盈利54.11亿港元，按年倒退29%，略胜市场预期，中期派息增9%至每股0.58港元。集团上半年卖楼成绩差强人意，副主席李泽钜在分析员会议上表示，不会为达标而强行推盘，他又坦言，政府早前推出的政策如一手售楼指引等，均阻碍其推盘进度。

--昨日阿里巴巴发声明宣布，暂时停止与竞争对手腾讯 旗下手机程式“微信”的部分应用服务。声明指出，措施为保障消费者用户感受和控制交易风险。市场分析，此举属阿里巴巴迎战下月推出的新版本微信的战略，为未来巩固移动电子商务业务作部署。外界亦视之为阿里巴巴与腾讯两大巨头开展数据与平台之争。(完)