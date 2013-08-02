《香港报摘》--信报8月2日

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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* 要闻版头条:
--受基建、能源以及欧洲3G电讯业务带动，和黄 交出较市场预期好的中期业绩。期内纯利为123.98亿港元，按年升23%，每股盈利2.91港元，并继2011年后再次增加中期派息，由0.55港元增加9%至0.6港元。 * 其他: --长和系今年有别于对上两次的主席报告书，主席李嘉诚对欧美经济前景看法明显转趋乐观，认为欧洲经济将趋向安定，美国的状况也继续改善，他预期短期内加息机会不大。
--受累于物业销售收入减少，长实 上半年撇除和黄及投资物业收益后，核心盈利54.11亿港元，按年倒退29%，略胜市场预期，中期派息增9%至每股0.58港元。集团上半年卖楼成绩差强人意，副主席李泽钜在分析员会议上表示，不会为达标而强行推盘，他又坦言，政府早前推出的政策如一手售楼指引等，均阻碍其推盘进度。
--昨日阿里巴巴发声明宣布，暂时停止与竞争对手腾讯 旗下手机程式“微信”的部分应用服务。声明指出，措施为保障消费者用户感受和控制交易风险。市场分析，此举属阿里巴巴迎战下月推出的新版本微信的战略，为未来巩固移动电子商务业务作部署。外界亦视之为阿里巴巴与腾讯两大巨头开展数据与平台之争。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业