《日本个股焦点》丰田第二季获利料逼近历史高点，然东南亚业务放缓

撰稿 Yoko Kubota 编译 张明钧

路透东京8月2日 - 虽然丰田汽车 第二季获利料逼近六年前创出的纪录高点，但该公司第三大区域市场东南亚增速低于预期，成为这家全球汽车销量冠军的头疼问题。

在东南亚国协(东盟/ASEAN)市场，丰田受到泰国和印尼政府政策变化的冲击，成长慢于整体产业。该市场对于丰田的重要性仅次于北美及日本，远胜过欧洲或中国。

在东南亚最大汽车市场--泰国方面，丰田1-6月卖出约23.7万辆车，较去年同期下滑2%，而整体产业成长幅度则是高达22%，该公司受冲击原因在于政府补助告一段落，同时省油小型车的市场疲软。

印尼方面，今年上半年丰田的销售可能较上年同期增加，但步伐可能远小于整体市场，因为在一新款小型车推出前，客户延迟采购。

东南亚占丰田整体市场的比重要高于竞争对手本田汽车 及日产汽车 。东南亚市场占丰田全球销量的比重略高于10%。

全球来说，丰田北美市场1-6月销售成长5.4%，美国市场销售年率增幅创下逾五年来新高。

在第二大市场--日本方面，在节能汽车补助于去年告终之后，销售较去年同期下滑12%，但获利丰厚的豪华车种销售强劲。

丰田今年料将成为首家年产超过千万辆的车商，而该公司本财年也一直保持在触及或逼近创纪录年度营业利润的轨道上。

但想要达成上述目标，东南亚市场可能成为障碍。

东京瑞士信贷分析师Issei Takahashi表示，“短期而言，要这些国家的销售低于预期，这可能打压丰田的业务表现。”

在此同时，仰赖出口的东南亚国家在历经多年的宽松信贷、热络消费需求、以及强劲国内投资之后，景气可能放缓。美国联邦储备理事会(FED/美联储)正准备在不久后开始撤回刺激计划，而其刺激计划正是带动东南亚信贷扩张的原因。

**日圆贬值助力丰田**

日圆贬值有利于出口，并让海外获利可以按有利的汇率兑换成日圆，这让丰田业绩获得不小提振。

汤森路透I/B/E/S调查四位分析师师平均预期，该公司周五料公布4-6月营业利润6,490亿日圆(66.0亿美元)，较上年同期大增84%。

这将成为六年来最高的季度营业利润，仅略低于2007年4-6月当季创下69亿美元或6,754亿日圆的纪录高点，同时也超越大众汽车 4-6月当季的集团营业利润45亿美元及通用汽车 的18亿美元。