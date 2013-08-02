金砖国家：8月1日股汇市收盘纵览

路透8月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报954.15点。

中国股市：沪综指收升1.8%，受PMI数据初显曙光等利多因素提振。

香港股市：恒指收高0.9%，创下逾一周来的最大单日涨幅。

中国汇市：人民币高开低收，午盘现明显购汇或因月初银行调整头寸。

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印度股市：连续第七个交易日收低，Bharat Heavy Electricals 等基础设施板块下挫，因此前公布的数据显示7月制造业活动萎缩幅度为逾四年最大。汇丰/Markit公布的7月制造业采购经理人指数(PMI)微降至50.1。指标BSE指数 收低0.15%，至19,317.19点。NSE指数 跌0.25%，报5,727.85。

印度汇市：印度卢比收低，但从日内低点强劲反弹，因印度央行继续通过抑制外资投机的措施支撑卢比汇价，市场也传言央行入市干预汇率。卢比兑美元 收报60.43/44，周三收报60.40/41。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,331.710点。MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.23%至727.20点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.29%，报33.0740卢布，卢布兑欧元 涨0.41%，报43.6700卢布。

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巴西股市：拉美股市上涨，因中国制造业数据好于预期、美国联邦储备理事会(Fed/美联储)承诺继续购买公债，帮助提振了该地区股市。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 结束三日连跌，收高1.88%报49,140.78点。大宗商品出口股表现强劲，提振了大盘。

巴西汇市：拉美货币下跌，因美国制造业和初请失业金数据均向好。

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南非股市：大涨1.7%，约翰内斯堡Top-40绩优股指数接近纪录收盘高位，因投资者继续买入Anglo American 等深跌的资源类股，他们认为此前的跌势有些过头。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨1.7%，报37,473.94点。综合指数 收升1.49%，报41,909.39点。