金砖国家：8月1日股汇市收盘纵览

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透8月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报954.15点。
中国股市：沪综指收升1.8%，受PMI数据初显曙光等利多因素提振。
香港股市：恒指收高0.9%，创下逾一周来的最大单日涨幅。
中国汇市：人民币高开低收，午盘现明显购汇或因月初银行调整头寸。
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印度股市：连续第七个交易日收低，Bharat Heavy Electricals 等基础设施板块下挫，因此前公布的数据显示7月制造业活动萎缩幅度为逾四年最大。汇丰/Markit公布的7月制造业采购经理人指数(PMI)微降至50.1。指标BSE指数 收低0.15%，至19,317.19点。NSE指数 跌0.25%，报5,727.85。
印度汇市：印度卢比收低，但从日内低点强劲反弹，因印度央行继续通过抑制外资投机的措施支撑卢比汇价，市场也传言央行入市干预汇率。卢比兑美元 收报60.43/44，周三收报60.40/41。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,331.710点。MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.23%至727.20点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.29%，报33.0740卢布，卢布兑欧元 涨0.41%，报43.6700卢布。
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巴西股市：拉美股市上涨，因中国制造业数据好于预期、美国联邦储备理事会(Fed/美联储)承诺继续购买公债，帮助提振了该地区股市。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 结束三日连跌，收高1.88%报49,140.78点。大宗商品出口股表现强劲，提振了大盘。
巴西汇市：拉美货币下跌，因美国制造业和初请失业金数据均向好。
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南非股市：大涨1.7%，约翰内斯堡Top-40绩优股指数接近纪录收盘高位，因投资者继续买入Anglo American 等深跌的资源类股，他们认为此前的跌势有些过头。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收涨1.7%，报37,473.94点。综合指数 收升1.49%，报41,909.39点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，逼近重要关口10。 (完) (编译 李春喜; 审校 戴素萍)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业